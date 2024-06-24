وعد الجمهور بمفاجأة.. تامر حسني يستعيد ذكريات طفولته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم المصري تامر حسني متابعيه على “إنستغرام” بمقطع مصوّر قصير استعاد من خلاله ذكريات طفولته.

وظهر النجم المصري في الفيديو وهو يعيد تقليد حركة أدّاها في إحدى صوره حين كان طفلاً، حيث وضع يده على رأسه وبدا كأنه يمسك بقبّعة ورفع يده الثانية وقدمه في حركة استعراضية تشير إلى أنه فنان منذ صغره. وأضاف تامر إلى المقطع المصوّر صورة أخرى ظهر فيها بإحدى حفلاته وهو يعتمر قبّعة بالفعل ويقوم بالحركة نفسها.

وأرفق تامر المقطع المصوّر بالتعليق: “كان نفسي ألبس الـ(هات دي) وأكون ماسكها في الصوره بجد كإني فنان استعراضي مشهور بس مكنش معايا فلوس أجيبها… بس من يومها وأنا حالف أجتهد وأسعى وبعون الله أكبر وأنجح وأتصوّرها وأنا بجد فنان مشهور وبعمل استعراضات”.

وأضاف متفاعلاً مع جمهوره: “يلا ورّوني فيديوهاتكم، وعلى فكرة مش لازم يبقى في قصة للصورة، بس اللي هيعملها كويس ليه مني مفاجأة”.

إلى ذلك، نشر الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك” على موقع “إنستغرام”، بوستر حفل تامر حسني المقرر إقامته كأولى حفلات جولة المملكة العربية السعودية والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، في 8 آب (أغسطس) المقبل.

وعلّق الحساب على البوستر الدعائي للحفل قائلاً: “عايزين نولّع الدنيا والليلة نفرح كلنا مع الفنان تامر حسني على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية… يوم 8 أغسطس”.