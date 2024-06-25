على أنغام "خُد بوسة".. روبي تتألق في حفلها الغنائي بـ "لوس أنجلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الإثنين، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في كندا وأمريكا.

ونشر برنامج "عرب وود"، عبر حسابه بمقوع "انستجرام"، مقطع فيديو من الحفل، حيث قدمت روبي باقة متميزة من أشهر أغنياتها، وغنت لأول مرة أحدث أغانيها "خد بوسة" من فيلم عصابة الماكس.

وشاركت الفنانة روبي في فيلم "عصابة الماكس"، بطولة أحمد فهمي، محمد أسامة، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

يذكر أن روبي طرحت مؤخرًا أغنية "الليلة حلوة"،على قناتها الرسمية بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض لياقته البدنية في الساحل والجمهور يتفاعل