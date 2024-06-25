"معملتش حاجة غريبة".. لبلبلة تكشف أسباب ظهورها ببدلة رقص في "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة لبلبة، عن ظهورها ببدلة رقص ضمن مشاهد فيلم "عصابة الماكس"، الذي يعرض حاليا في دور العرض بالسينمات.

ونشرت الإعلامية "بوسي"، مقطع فيديو في حديث مع لبلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وسألتها عن ظهورها ببدلة رقص في فيلم عصابة الماكس، لترد لبلبة، قائلة: "مش حاسة إني عملت حاجة غريبة لأني أصلا بتاعة استعراض، أنا فجأة حسيت إني مكبرتش ولسه صغيرة، روحت رقصت وقعدت أزغرط في المشهد، لغاية ما قالوا ستوب".

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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