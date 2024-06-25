ميريام فارس بفستان جريء وياسمين صبري تستعرض رشاقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة جريئة.

نيللي كريم

وثقت الفنانة نيللي كريم، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، يرصد مشاهد من رحلتها في باريس بفرنسا.

نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بصور وهي تتجول في شوارع المدينة القديمة باليونان وتنشر صورًا لها، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

درة

تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، وشاركت جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان أسود طويل، زين بالحرير من الأسفل.

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة لها تجمعها مع المطرب والملحن السعودي عبد المجيد عبد الله.

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر، عن أحدث ظهور لها في جولة مع زوجها المخرج محمد سامي بأحد شوارع لندن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

دارين حداد

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد، علي مشاركة جمهورها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل بلون "نبيتي" غامق، أظهر جمالها وأنوثتها.

محمد رمضان

استعرض الفنان محمد رمضان لياقته البدنية خلال ممارسته التمارين الرياضية، والركض على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك على أنغام أغنية "تنطيط".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها أثناء أدائها بعض التمارين الرياضية، أبرزت من خلالها مدى رشاقتها.

أكرم حسني

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بتخرج ابنته روبا من المدرسة.