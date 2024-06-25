شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يلتقي جمهوره في مصر ضمن جولته العالمية لألبومه الأخير الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الجمعة القادمة في القاهرة الجديدة بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي تم اطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب، وذلك يوم 28 يونيو.

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "ملتقانا قريبًا في مصر ام الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نقل مكانه لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس وبدون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.