هايدي الجندي تعود بأغنية “أنا أراهناك” إلى الزمن الجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية هايدي الجندي بعنوان “أنا أراهناك” على قناة الشركة على “يوتيوب” والمنصات الرقمية الموسيقية “أنغامي” و”ساوند كلاود”.

جاءت أغنية “أنا أراهناك” باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي – سريع، حيث عادت هايدي الجندي بأغنيتها الجديدة الى الزمن الفني الجميل بخامة صوتها المميّز وأدائها الفريد. وتناولت الأغنية موضوع رهان الأنثى على شريك حياتها الذي سلمته قلبه، فالأنثى لا تُراهن على قلبها الّا لمن ملكه.

صُورت أغنية “أنا أراهناك” على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، وظهرت هايدي الجندي بأكثر من اطلالة.

وأعربت هايدي الجندي عن سعادتها بأغنية “أنا أراهناك” التي وصفتها بالأغنية القريبة من قلبها وتُراهن عليها، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور العربي.

أغنية “أنا أراهناك” من كلمات السيد علي والحان محمد العشري وتوزيع مؤمن ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.