شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: ثورة 30 يونيو أنقذت الشعب من الضياع وكانت بمثابة قبلة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دينا فؤاد لـ"الخليج 365" بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو إن هذه الثورة أنقذت الشعب من أنفاق الظلمات والضياع، وجعلته يخرج للنور، وكانت بمثابة قبلة الحياة التى أعادة لنا الحياة من جديد، وأعادت الوطن إلى أصحابة من أشخاص اغتصبوها فى غفلة من الزمن.

يذكر أنه تم تكريم النجمة دينا فؤاد بـ " الخليج 365 " بعد نجاحها فى دورها بمسلسل " حق عرب الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى وشاركت على هامش التكريم فى ندوة وقالت خلال ندوتها بـ"الخليج 365" أن دورها في هذا العمل من أصعب الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني، لافتة أنها ترى أن شخصية حنان الغرباوى التي جسدتها، مركبة وسيكوباتية لذلك كانت صعبة.

وأشارت خلال الندوة أيضاً انها تجمعها علاقة صداقة وأخوة منذ زمن طويل مع النجم أحمد العوضى والتعاون بينهما أثمر عن أنهما يفهمان بعضهما بالنظرات لذلك تصور معظم مشاهدها معه مرة واحدة ولا يحتاج المخرج لإعادة، لافتًا إلي أن تجمهما كيميا كبيرة كانت من أسباب نجاح مشاهدهما، مضيفة أنها تتمنى أن تتعاون مع أحمد العوضي مرات جديدة.