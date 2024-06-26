الأمير هاري يحضّر مفاجأة قويّة لعائلته في بريطانيا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن مشاكل الأمير هاري مع عائلته لن تنتهي في وقت قريب، حيث ذكرت مصادر صحافية محلية أن الأمير يخطّط لخطوة كبيرة من شأنها أن تترك والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام في حالة صدمة.

وذكر موقع geo.tv أن دوق ساسكس قد سئم بالفعل من تجاهل عائلته له، وعدم مشاركته في الأحداث الرئيسية والمناسبات الكبرى التي ينظمها قصر باكنغهام، ويفكر في اتخاذ خطوة مهمة لقلب الأمور والتأثير في عائلته.

وأكد تقرير لمجلة Closer، أن الأمير البريطاني الذي تخلّى عن واجباته الملكية قبل سنوات، يريد توجيه رسالة الى أفراد العائلة المالكة بأنهم لا يستطيعون تجاهل وجوده من خلال عدم السماح للملك تشارلز بمقابلته أو دعوته لحضور المناسبات العائلية.

وقال مصدر إن هاري يخطّط لزيارة مفاجئة إلى المملكة المتحدة لمواجهة الملك تشارلز وأمير ويلز، لأنه لا يزال أميراً على كل حال، وهما لا يزلان عائلته، وسواء أحبّا ذلك أو لا، فهو يرفض أن يصبح مهمّشاً.

وأشار المصدر إلى أن العائلة المالكة لا يمكنها “إبعاده عند البوابات إذا ظهر في قصر باكنغهام، أو قلعة وندسور”، مؤكداً أن الأمير هاري “متحمس لأنه تعهد” بزيارة تشارلز والأمير ويليام، وأن الرحلة إلى المملكة المتحدة ستتم قريباً.