شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإمدادات النفطية لدول أوبك 126 ألف برميل يوميا الربع الأول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت الإمدادات النفطية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي لدول أوبك خلال الربع الأول من عام 2024 بمقدار 126 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى حوالي 32 مليون برميل يوم منخفضة بنحو 1.1 مليون برميل يوم أي بنسبة 3.4% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي ،وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.



وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"أما فيما يخص حصة دول أوبك من إجمالى الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الأول من عام 2024، فقد بلغت 31.3%، وهو مستوى أقل من الحصة البالغة 31.7% خلال الربع السابق والحصة البالغة نحو 32.5% خلال الربع المماثل من العام الماضى.

وأضاف التقرير، هذا وقد انخفضت امدادات دول أوبك من النفط الخام فقط خلال الربع الأول من عام 2024 بمقدار 146 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 26.528 مليون برميل يوم وهو مستوى منخفض بنحو 1.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، فى حين ارتفعت إمدادات دول أوبك من سوائل الغاز الطبيعى والنفوط غير التقليدية بنحو 20 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 5.45 مليون برميل يوم.

وأشار التقرير، يعزى انخفاض امدادات دول أوبك خلال الربع الأول من عام 2024 بشكل رئيسي إلى انخفاض الإمدادات النفطية من كل من الكويت والعراق والجزائر، تزامناً مع إعلان العديد من دول أوبك + عن تخفيضات طوعية إضافية يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط، فضلاً عن انخفاض الإمدادات من ليبيا التى لا يشملها اتفاق مجموعة أوبك، نتيجة التوقف المؤقت للإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطى خلال يناير 2024..