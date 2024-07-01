شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب التحويلات المدرسية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القاهرة، أنه سيتم فتح باب التحويلات المدرسية اليوم الإثنين، على رابط الخدمات التعليمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.eduserv.cairo.gov.eg

وخدمة التحويل هي خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق محافظة القاهرة طبقا للكثافات ويمكن من خلالها إجراء الآتي:

تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. ويتاح إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة، كما يتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهاءها.