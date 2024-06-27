شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام معجبات لمسرح حفل راغب علامة بافتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيا النجم اللبنانى راغب علامة، حفل افتتاح المهرجان العربى للإذاعة و التلفزيون، أمس الاربعاء فى مدينة قرطاج التونسية ويستمر المهرجان حتى 29 من الشهر الجارى.

وشهد حفل راغب علامة حضور جماهيرى ضخم، وحضرت النجمة داليا البحيرى، و أطرب النجم راغب علامة جميع الحضور بأغانيه وتفاعلوا معها حتى صعدت الفتيات المعجبات به إلى المسرح.

وتشهد تلك الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون حضورا متميزا للنجوم من مصر، حيث يشارك النجم فتحي عبد الوهاب كضيف شرف، كما تشارك الفنانة داليا البحيري أيضا كضيفة شرف، وينطلق حفل الختام تحت مسمى "حفل روح العرب"، ويشهد انطلاق أولى حفلات الأوركسترا السيمفوني العربي، التي تجمع ما يزيد عن 80 عازفا وفنانا من مختلف الجنسيات العربية تحت قيادة مصرية للمايسترو جورج قلته.

ويكرم المهرجان وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، وسعد بن محمد إبراهيم الجريس، المستشار الإعلامي لرئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، والإعلامية الفلسطينية هديل عليان، والمهندس القطري حسن بن محمد الماس، ومن جيبوتي الإعلامية ميسون عبد الله أحمد، ومن تونس سونيا بن بلقاسم، خلال المهرجان سيقام مجموعة متنوعة من الندوات مثل: إعلام الحرب فلسطين مثالا، النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام.

حفل راغب علامة



داليا البحيري في حفل راغب علامة



راغب علامة



الفتيات يقتحمن حفل راغب علامة



حفل راغب علامة



حفل راغب علامة



حفل راغب علامة



حفل راغب علامة



