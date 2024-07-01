رئيس جنوب إفريقيا منح أحزاب المعارضة 12 وزارة من أصل 32 في ائتلافه الحكومي الجديد

أعلن رئيس جنوب إفريقيا ​سيريل رامافوزا​ (Cyril Ramaphosa)، أنّه منح أحزاب المعارضة في ائتلافه الحكومي الجديد 12 وزارة من أصل 32.

وشدّد على أنّ أولويّة الحكومة الجديدة ستكون استعادة "النّمو الاقتصادي السّريع" للقوّة الصّناعيّة الرذائدة في إفريقيا، و"معالجة الفقر وعدم المساواة والبطالة"، مشيرًا إلى أنّ هذه الحكومة تشكّلت بحيث "تكون جميع الأحزاب قادرة على المشاركة بشكل هادف في السّلطة التّنفيذية".

وقد حصل "التّحالف الدّيمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، على ستّ وزارات، بينها التّعليم والأشغال العامّة والبيئة، بينما كانت ست وزارات أخرى من نصيب أحزاب أصغر. فيما سيحتفظ حزب "المؤتمر الوطني" الإفريقي بـ20 وزارة، بينها حقائب رئيسيّة مثل المال والشّؤون الخارجيّة والطّاقة والدّفاع.

ورحّب "التّحالف الدّيمقراطي" في بيان، ببداية "فصل جديد لجنوب إفريقيا"، متعهّدًا بـ"حكم رشيد" و"عدم التسامح مطلقًا مع الفساد".