ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليّات، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيًّا وجمعيّات محليّة، أخمدوا بعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ السّاعة 16:30 من تاريخ 30/6/2024 ولغاية السّاعة 12 من بعد منتصف اللّيل، حريقًا شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار المثمرة وأخرى حرجيّة في الظهيرة- صور؛ جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي الّذي طال البلدة"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر واجهوا صعوبات عدّة أثناء تنفيذ المهمّة، أبرزها انعدام الطّرق المؤدّية إلى موقع الحريق".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار جراء قصف إسرائيلي على الظهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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