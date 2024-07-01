الدفاع الجوي الروسي أسقط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعني كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
واوضح القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن "مقاتلاتنا من الدفاع الجوي أسقطت سبع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".
من جانبه، اشار حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، الى انه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة"، لافتا الى أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية".
وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية".
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