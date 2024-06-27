شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح أوبرا العتبة ولعبة النهاية على مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح اليوم مدير مسرح الطليعة الفنان عادل حسان، والتابع للبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عرضان مسرحيان جديدان ضمن خطة الموسم وذلك اليوم الخميس الموافق 27 يونيو، وهم "لعبة النهاية " و "أوبرا العتبة".

حيث سيتم تقديم عرض "لعبة النهاية" في تمام الثامنة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور، بينما يُقدم عرض "أوبرا العتبة" في تمام التاسعة والنصف مساء بقاعة زكي طليمات.

يذكر أن عرض "لعبة النهاية" من تأليف صمويل بيكيت، و من إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل "د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس" .

أما عرض "أوبرا العتبة" كتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، تمثيل "محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة"، بالاشتراك مع "رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي"، غناء أوبرالي "روجينا صبحي، محمود ايهاب" .



اوبرا العتبة