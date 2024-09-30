السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان يلتقي وفد اتحاد الغرف السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، في باكو اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي والوفد المرافق له، الذي يزور أذربيجان بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة مع قطاع الأعمال.

وأوضح السفير الجطيلي أن السفارة تعمل على زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.

بدوره ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي جهود السفارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأذربيجان، مؤكداً دعم الاتحاد لمجلس الأعمال المشترك.

وأكد اللقاء على بذل المزيد من الجهود لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون وتكثيف تبادل الوفود وزيادة التعرف بالفرص وبيئة الأعمال، فضلاً عن العمل على تذليل المعوقات والتحديات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للدولتين.

ويضم الوفد نحو (65) من أصحاب الأعمال وممثلي الهيئات والجهات الحكومية بحضور الأمين العام وليد العرينان ورئيس مجلس الأعمال المشترك أحمد الدخيل،

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