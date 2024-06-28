شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة 46 من مهرجان فرق الأقاليم على مسرح السامر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تختتم فعاليات الدورة 46 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم غدا السبت علي مسرح السامر، والذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح بقيادة الأستاذة سمر الوزير، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني، وتحت رعاية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنانة تامر عبد المنعم، ويرأس المهرجان المخرج المسرحي السعيد منسي.

وقد شارك بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم 26 عرضاً مسرحياً من مختلف أقاليم مصر، وتشكلت لجنة التحكيم من مهندس الديكور فادي فوكيه، والموسيقي وليد الشهاوي، والفنان ياسر علام، والدكتور جمال ياقوت، والدكتور أيمن الشيوي، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي.

وأقيمت فعاليات الدورة 46 علي مسرحي السامر وروض الفرج، وقد حرصت إدارة المسرح بالهيئة برئاسة الاستاذة سمر الوزير على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، كما حرصت الإدارة على أن تمثل الأقاليم المسرحية كافة بالمهرجان الختامي وقد تم تصعيد العروض التي حصلت على 75 درجة وأكثر.