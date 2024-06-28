لطيفة تطرح "ضعف الإحساس" وتحصد بألبومها ما يزيد على 7 ملايين مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت النجمة لطيفة رابع كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، وتحمل الأغنية اسم "ضعف الإحساس" وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.

وتقول كلمات الأغنية:

ضعف الإحساس يا قلبي شئ ملهوش عتاب

زي اللي قلبه قال مش هجيب وغاب

عد الأحضان وشوف باقيلي كام حبيب

خلي اللي يروح يروح خلاص مفيش نصيب

بكره اللي يقول هموت وأعيش معاك

قوله ١٠٠ كداب

ولاقت الأغنية رواج كبير فور طرحها عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، لتستكمل لطيفة مسيرة الطرح التي اختارتها بشكل يومي للكليبات الجديدة ، بعدما طرحت الألبوم كاملا على منصات الموسيقى.

الجدير بالذكر إن ألبوم لطيفة حتى الأن تجاوز نسبة مشاهدة كليباته على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الآن، ومنها كليبات "يا ليالي" و "مفيش ممنوع" و "بتقول جرحتك"، وأخيرا أغنية "ضعف الإحساس"، وتواصل لطيفة حصد الأرقام القياسية في وقت قصير بألبومها الجديد، إذ تطرح كل يوم كليب جديد.

مفيش ممنوع

وطرحت النجمة لطيفة ثاني كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وهو لأغنية الألبوم "مفيش ممنوع" التي كتب كلماتها نادر عبد الله، ومن ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.

وكانت لطيفة قد طرحت أمس الألبوم كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، فيما تطرح يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغنياته رواج كبير عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية، كما تصدرت تريند موقع X بفيديو كليب "يا ليالي" الذي طرحته أمس وتخطت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع كل هذا المردود على أغاني الألبوم، كما أبدت سعادتها بردود الفعل من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وأضافت: "الحمدلله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الأن، وأشكر كل من أرسل لي تهنئة بأي وسيلة"، خاصة بعد تلقيها التهنئة والإشادات من زملائها من النجوم، وعلى رأسهم سميرة سعيد، ونوال الزغبي، وأخرون.