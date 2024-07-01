شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أولية: محمد ولد الغزوانى يفوز بفترة جديدة فى انتخابات الرئاسة بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحسب نتائج أولية ، فقد فاز محمد ولد الغزوانى بفترة جديدة فى انتخابات الرئاسة الموريتانية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، أن المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة بعد فرز نسبة 77.38% من الأصوات البالغ عددها 1,9 مليون صوت، أظهرت تقدم المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني بنسبة 55.18%؜، حيث حصل على 418152 صوتا، يليه المترشح بيرام الداه اعبيد بنسبة 22.84% بحصوله على 172912 صوتًا، وجاء في المركز الثالث المترشح حمادي سيدي المختار بنسبة 12.81%؜، إثر حصوله على 97002 صوت.

وذكر موقع "موريتانا الآن" الإخباري، أن هذه النسب، تأتي بعد عمليات الفرز بما يزيد على 3 آلاف مركز اقتراع، ولا زالت هذه النتائج قيد التحديث لأن الفرز ما زال مستمرًا.

وأكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية محمد تقي الله الأدهم، أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة بشأن نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنها اتسمت بالنزاهة، ولم يتم تسجيل أية مخالفات خلال عملية التصويت، منوها بأن الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو الشعب الموريتاني الذي اختار بحرية ودون تأثر أو تأثير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الجارية يتنافس فيها 7 مترشحين هم: محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس المنتهية ولايته، ⁠محمد الأمين المرتجي الوافي، ⁠حمادي سيدي المختار عبدي، ⁠أوتوما انتوان سليمان سوماري ، ⁠مامادو بوكار با، ⁠العيد محمدن امبارك ، ⁠بيرام الداه اعبيدي.