شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: ثورة 30 يونيو حولت مصر من شبه دولة إلى دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

يهنئ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو مشيدًا بدور الجيش المصري الوطني في تلك الثورة المجيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الثورة. مؤكدًا بأنه "لولا 30 يونيو، لم يكن هناك جمهورية جديدة وأكثر من 7500 مشروع قومي في كافة القطاعات".

وأضاف عبد العزيز بأن ثورة 30 يونيو حولت مصر من شبه دولة إلى دولة قوية قادرة ورئيسية في إقليم الشرق الأوسط وبأن الثورة وضعت مصر على بداية الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والكرامة والتنمية.

وأكد أن وعي الشعب المصري ويقظة مؤسسات الدولة أفشلت المخططات الكارثية للقوى الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الاستمرار في بناء دولة قوية لمواجهة مؤامرات قوى الشر، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض للعديد من المحاولات لإثنائها عن البناء والتنمية، وللضغط عليها نتيجة موقفها المشرف من القضية الفلسطينية ولكن القيادة السياسية لن تخضع لتلك الضغوط.