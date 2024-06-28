شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم "إكس مراتى" وعرضه قريبا فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

انتهى فريق عمل فيلم "إكس مراتي" من تصوير العمل، ومن المقرر عرضه قريبا في السينمات في موسم الصيف الحالي.



هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح



هشام ماجد ومحمد ممدوح

يذكر أن فيلم "إكس مراتي" والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج أحمد يوسف وبوليت بروف وسينرجي، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وكان آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.