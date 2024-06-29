شكرا لقرائتكم خبر عن معجب يقتحم مسرح حفل كاظم الساهر وأخرى تهديه وردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا ضخما في منطقة القاهرة الجديدة، بعد غيابه عامين عن الحفلات في مصر، وخلال قيامه بغناء "زيديني عشقا"، قام أحد المعجبين باقتحام المسرح للتصوير معه، فضلا عن قيام أخرى بتحيته وإهدائه بوكيه ورد.



كما شهد الحفل غناء كاظم الساهر عددا من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، وترديدهم: "بنحبك يا كاظم"، فضلا عن قيامه بغناء "مررتِ بصدري" مع سهيلة نجمة فويس كيدز.



وكان كاظم الساهر قد افتتح الحفل بأغنية "عيد العشاق"، بعدها أغنية "ها حبيبي"، وتحدث قائلا إنه سيقوم بغناء ألبومه الجديد على مدار الحفل.

يأتي هذا الحفل بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية، والذي جاء بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررتِ بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.