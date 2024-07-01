أحمد عز يعترف بالخطأ الأكبر في حياته

استعاد الفنان أحمد عز تفاصيل وفاة والدته قبل 15 عاماً، مشيراّ إلى أنه ارتكب الخطأ الأكبر بعد وفاة والدته بـ 24 ساعة فقط، مؤكداَ أن وفاتها كانت السبب في تغير نظرته إلى الحياة كلها، خاصة أنه ظل يصارع الحزن لمدة 3 سنوات كاملة، وتعرض لما وصفه بالهزة النفسية الكبيرة.

أحمد عز يعترف بخطئه الأكبر في حياته

وأوضح أحمد عز خلال لقاء لها في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أنه لم يعان من الصدمات في حياته، إلا أن وفاة والده ووالدته كانوا الحدث الأكبر في حياته رغم كونها سنة الحياة، موضحاً أن الأهم بالنسبة له أسرته، قائلاً: "طول ما هما كويسين بقول خلاص أنا كويس، هي دي الحياة، والنجاح له ثمن كبير جداً، والنجاح فيه كتير ناس بتحبك وناس نجاحك يضايقهم".

ولفت إلى أنه راض بما تعرض له من وفاة والده ووالدته، قائلاً: "عندي رضا يكفي قبيلة وربنا يخلي لي إخواتي مصطفى ومعتز"، مؤكداً أنه حتى في حالة تعرضه لأزمات يستطيع الوقوف على قدمه من جديد؛ لأنه رقيب على ذاته ولديه جلد لنفسه إذا فعل شيء خاطئاً، وسيكون أول من يحاول إصلاح هذا الأمر قائلاً: "لا يهمني البشر ويهمني أني أكون مع ربنا تمام".

وروى أحمد عز تفاصيل فترة مرض والدته قبل وفاتها، موضحاً أنه كان الوحيد الذي كان يعلم بمرضها بناء على رغبتها: "أمي كانت شخصية قوية تأخذ جلسات العلاج الخاصة بها، وتعود لإعداد الطعام، مكنتش بحس إنها تعبانة".

وأوضح أنه كان معها خلال الساعات الأخيرة في حياتها قائلا: "أخر 48 ساعة في حياتها كانت بتقولي لي أنا عايزة ايه من الدنيا، أنا تمام"، مشيراً إلى أنها كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي، رغم معاناتها مع السرطان لمدة 13 عاماً.

واعترف أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه بعد وفاة والدته كان محاولاته الهروب من الحزن، وبدأ تصوير فيلم مسجون ترانزيت مباشرة للانهماك في العمل، قائلاً: "نفسياً غلط لما تزعل خذ وقتك في الحزن، أنا انهمكت في الحزن، وقررت بدأ التصوير في اليوم التالي ودي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي؛ لأنها ضربت بعد كدا".

وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بشعوره بالحزم والضيف الشديد، قائلاً: "تحس أن ملكش ضهر ولا سند، فيه حاجة ناقصة، أجواء الحياة في الأكل والشرب لم تعد كما كانت"، مؤكداً أنه شعر بأن السعادة ليست كما هي، قائلاً: "حصل لي هزة نفسية لمدة 3 سنوات، مش عارف أتبسط"

وأكد أن النجاح الذي وصل إليه، وحب الناس له بفضل دعوات والدته، مشيراً إلى أن كتم حزنه جاء بنتيجة عكسية، واستمر في هذه الحالة منذ 2009 وحتى 2012.

أحمد عز يتحدث عن تأثير وفاة والدته

وعن تأثير وفاة والدته على حياته، أوضح أنه بدأ في رؤية الحياة على حقيقتها؛ لأنها كانت داعماً كبيراً له في الحياة، قائلا: ً "شوفت الدنيا على حقيقتها بعد وفاة أمي، حصل لي ضيقة، وحسيت إني فاضي مرة واحدة، وتقريباً كان كل اللي بعمله مش مظبوط، عايز حد يخرجني من الحالة دي".

وتابع قائلاً: "لما أمك تكون موجودة يكون عندك ضهر وسند، أوقات كتيرة أقول ياه لو أمي كانت موجودة، لو أبويا كان موجود كانوا هيفرقوا، ولكن تظل دعوات أمي ملازمة لي في حياتي، وبسببها ربنا بيكرمني وينجح في شغلي".

تفاصيل فيلم مسجون ترانزيت

يذكر أن فيلم مسجون ترانزيت كان التعاون الثالث بين أحمد عز والمخرجة ساندرا نشأت بعد نجاح فيلمي ملاكي إسكندرية والرهينة، وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم إيمان العاصي والفنان الراحل نور الشريف، والفنان صلاح عبدالله.

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