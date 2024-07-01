كشف الفنان عمرو يوسف حقيقة وجود جزء رابع من فيلم ولاد رزق بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثالث، وتصدره إيرادات السينما بعد الأسبوع الأول فقط من عرضه، متحدثاً عن كواليس الجزء الثالث والعمل مع أسماء جلال، وظهور كريم عبد العزيز كضيف شرف.

عمرو يوسف يكشف حقيقة فيلم ولاد رزق 4

وأوضح عمرو يوسف أن الفاصل الزمني بين كل جزء يمكن أن يستغرق 3 أو 4 سنوات، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن الأمر الآن قائلاً: "دائما الفرق ما بين الجزء والجزء يبقى حوالي ثلاث أو أربع سنين، فنحن نأخذ نفسنا".

وشدد عمرو يوسف خلال لقاء لها في برنامج "الراديو بيضحك": "يعني نضحك على الناس، ونعطيهم أي شيء، الموضوع يأخذ وقته ويأخذ تركيزاً، ويأخذ شغله ويأخذ تحضيراً كبيراً جدا جدا ما قبل التصوير، فأتمنى يكون هناك جزء رابع وخامس وسادس بس الحقيقة لازم يتعمل مضبوط يعني".

وتحدث عمرو يوسف عن حقيقة تخوفه من تصوير فيلم ولاد رزق 3، موضحاً أنه كان شعوراً طبيعياً مع كل عمل يبدأ فيه قائلاً: "طبيعي لأني أنا أي عمل أدخل أعمله الآن مش عايز أخرج أحسن حاجة الآن حتى عايز أن كواليتي يطلع جيد علشان عايز الدور أخرج منه أحسن ما عندي. في أي حاجة أعملها".

ولفت إلى أن نجاح الجزء الأول والثاني من الفيلم كان مصدراً لرغبة لديه في أن يخرج الجزء الثالث أفضل، قائلاً: "إنما لما يكون في حاجة الجزء الأول والثاني بتاعها حققوا هذا النجاح. العبء بيكون أصعب".

وتابع: "لكن أيضا أنا لست غافلاً عن فكرة أن الناس تحبك جزءين اللي فاتوا يعني مثلما يوجد قلق أنني أنا أريد أن أعلي أو نحن عايزين كلنا كفريق عملنا علي على العمل قبل كده، وعارفين أيضا جيد أن الناس مرتبطة بالعمل ده مرتبطين بالفرقة ديه وبالناس ديه والمجموعة دي، فمثلما لها أسباب للمخاوف أيضا لها أسباب أن الواحد يدخل ويجمد قلبه، ويشتغل لأني بنيت علاقة طويلة مع الناس على مدار عشر سنين.".

عمرو يوسف يكشف كواليس عمله مع أسماء جلال

وأشاد عمرو يوسف بقدرات أسماء جلال والعمل معها، مشيراً إلى أنها صديقة عزيزة، وكان سعيداً بالعمل معها بشدة، قائلاً: "ممثلة شاطرة جدا ويعني. مؤكد أنها تكون من أهم نجمات الصف الأول في الفترة القادمة".

وأكد أن هناك جزءاً كبيراً من الأشياء كان فيها عفوية أثناء التصوير، مشيراً إلى أن الديو بين سمر وربيع في الفيلم أحبه الجمهور بشدة، موضحاً أنهم كانوا خلال التصوير يرجعون معاً الأسكربت رغم حفظه، ولكن حتى آخر لحظة يكون هناك مراجعة للأمر، قائلاً: "ده حصل من كل الممثلين في ولاد رزق، وأسماء جلال ذكية جداً، ولما يتغير شيء خلال التصوير مش بتعطل، وبتركب الموجة وتتعامل مع الموقف".

وأكد أن الجميع في الفيلم كان يتبادل الأفكار من أجل الوصول إلى أفضل شيء، حتى لو كان المشهد لا يخص الممثل.

وتطرق عمرو يوسف إلى فكرة ضيوف الشرف في الفيلم، موضحاً أن أحمد فهمي صديق لفريق العمل في الفيلم كله، قائلاً: "ولما الدور المجنون الذي طلع في دماغ صلاح الجهني، وتكلم فيه مع الأستاذ طارق العريان فكروا في أحمد فهمي".

وتابع: "أحمد فهمي رحب وأحب أن هو يشارك معنا وأنا سعيد بوجوده جدا، وهو كان له دور أيضاً يعني زي العسل في شقته. وجاء لي كضيف شرف وأنا كنت سعيداً بوجوده جدا، هو صاحبي وأخي وأنا أحبه".

أما عن وجود كريم عبد العزيز، قال عمرو يوسف: "ظهور كريم نجم كبير ومحبوب وشعبية كبيرة جدا وظهور كريم حصل معه. أكبر مفاجأة في الفيلم، والضربة كانت ضربتين، ضربة نجم كبير مثل كريم مع ضربة الفكرة الفيلم".

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