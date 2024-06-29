شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يعلن موعد طرح ألبومه الجديد بحفل ليالى مصر ويشوق الجمهور للأغانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النجم محمد حماقى خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، المقام حاليا في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، عن موعد طرح ألبومه الجديد، قائلا: "الألبوم الجديد خلاص نازل فى نصف شهر يوليو يعنى كمان 10 أيام"، كما شوق الجمهور للأغانى فى الألبوم الجديد.



محمد حماقى



حفل المطرب حماقى



حفل النجم حماقى



حفل محمدحماقى



حفل الفنان محمد حماقى باستاد الدفاع الجوي



حفل الفنان محمد حماقى فى استاد الدفاع الجوى



حفل الفنان محمدحماقي



ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.