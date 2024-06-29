بعد اعتذاره لإدارة موازين.. محمد رمضان يتراجع: "في أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تراجع الفنان محمد رمضان في اعتذاره من لإدارة مهرجان موازين من إحياء حفله الغنائي المقرر إقامته مساء اليوم السبت نظرًا لوفاة والدة ملك المغرب محمد السادس.

ونشر رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "جمهوري المغربي الغالي بعد فيديو اعتذاري لإدارة مهرجان موازين لعدم استطاعتي إقامة الحفل، الإدارة بلغتني أن في أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغاءه فتنفيذًا لهذه الأوامر الحفل قائم وفي انتظاركم ان شاء الله في ساحة النهضة الليلة، ثقة في الله نجاح".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو قبل دقائق ظهر خلاله وهو يعتذر لإدارة مهرجان موازين لعدم استطاعته إحياء حفل الليلة حدادًا على رحيل والدة الملك محمد السادس وقال: " خالص التعازي لجلالة الملك محمد السادس وعائلته الكريمة وخالص التعازي للشعب المغربي الغالي في وفاة جلالة الملكة لطيفة ربنا يرحمها يسكنها فسيح جناته وينور قبرها وبعتذر لإدارة مهرجان موازين واعتذر أيضا لجمهوري عن عدم استطاعتي لإقامة حفلة اليوم نظرًا لحالة الحداد واسألكم الفاتحة واسألكم الدعاء لجلالة الملكة ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وتعرض محمد رمضان لموقف محرج ظهيرة اليوم السبت بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم استعدادًا لحفله، وقام رمضان بالخلط بين دولتي الأردن والمغرب قائلا: " سعيد بوجودي في البلد العظيم والبلد الغالي وصاحب فضل عليا، المملكة المغربية الهاشمية"، وأحرجه الجمهور: "اسمها المملكة المغربية العلوية".

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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