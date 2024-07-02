شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين بمهرجان العلمين: حاجة عظمة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النجم محمد عدوية بما جاء في مؤتمر مهرجان العلمين اليوم قائلا في تصريحات لـ الخليج 365 حاجة عظيمة تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، معربا عن سعادته أيضا بالإنجازات التي تقدمها المتحدة خلال المهرجان، مشيرا أنه قدم حفلا خلال العام الماضى وحققت نجاح كبير .



وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وكانت قناة Extra News قد روجت لمهرجان العلمين 2024، من خلال نشر برومو تشويقي، يحتوي على لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.



يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.