لقاء سويدان تكشف طبيعة علاقتها بـ حسين فهمي بعد الانفصال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن طبيعة علاقتها بالنجم حسين فهمي بعد الانفصال، وجاء ذلك على هامش فعاليات مهرجان الموضة IFA.

علاقة لقاء سويدان وحسين فهمي بعد الانفصال

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات صحفية: "أنا وحسين فهمي مش أصحاب، أكن له كل احترام وحاليًا هو راجل متجوز".

وتابعت: "وسعدت بردود فعل الناس عندما ارتديت الفستان الأبيض واتصورت به، شعرت وقتها إنِ بنت خالة الشعب المصري".

آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمالها، مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يعرض حاليًا عبر أحد القنوات الفضائية.

تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية، بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.