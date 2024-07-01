غادة عادل تفجّر مفاجأة.. ستتزوج مجدداً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّرت الفنانة غادة عادل مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها بعد إعلان إمكانية زواجها مجدّداً رغم تأكيدها في أكثر من لقاء ومناسبة عدم تفكيرها في الارتباط بعد طلاقها من المخرج مجدي الهواري، لكن بعد زواج طليقها من امرأة أخرى غيّرت رأيها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع.

وقالت غادة خلال تصريحات إعلامية: “ممكن أتجوز وممكن لأ… وكان مجدي بيكلّمني من شوية”. وأضافت: “لا للزواج مرة أخرى، إذا كان سيؤثر في أولادي، ونعم للزواج إذا كان الشخص المتقدّم لي مناسباً ولن يضايق الأمر أولادي، ويستحق هذا الرجل أن يكون موجوداً في حياتنا، ففي هذه الحالة يمكن أن أوافق على الزواج”.

ويُعرض لغادة عادل حالياً في دور السينما فيلم “أهل الكهف”، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى…، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه في إطار خيالي حول ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويخوضون صراعاً قوياً مع الزمن.