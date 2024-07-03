غادة عبد الرازق: لا منافس لي على الساحة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفةً على برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية”، حيث أكدت أن لا يمكن أحداً من الفنانات منافستها على الساحة الفنية، موضحةً أنها تمتلك قدرات لا تُضاهى في التمثيل، كما تحدّثت عن أحدث أفلامها “تاني تاني”، الذي عادت من خلاله الى عالم السينما.

وقالت غادة: “لا منافس لي على الساحة الفنية، لا أحد يشبهني وهذه حقيقة، ستايل غادة وتمثيلها وشخصيتها لا شبيه لها، لذلك أنا متأكدة من أن لا أحد يستطيع منافستي على الساحة الفنية”.

أما عن فيلمها الجديد “تاني تاني”، فقالت: “قبلت المشاركة في هذا الفيلم لأنه أعادني الى عالم الكوميديا، وأقدّم خلاله شخصية جديدة، ولا أحد يتوقع أن تؤدي غادة هذه الشخصية، كما لم أتوقع النجاح الذي حققه الفيلم، والجمهور أُعجب بخفة دمي وشجّعني على العودة الى الكوميديا، لأن آخر أعمالي الكوميدية كان مسلسل “الحاج متولي””.

أما عن سبب اختيارها الدائم لشخصية المرأة القوية في أعمالها، فقالت غادة عبد الرازق: “المخرجين بيطلبوني دايماً لأن شخصيتي قوية، والناس شايفة إني البطلة الشعبية اللي بتاخد حق الستات وبتقوّيهم ومحدش يقدر يقف بوجّها، والناس حابة مني ده، والمخرجين عايزين غادة القوية، بيقدموا ده في أشكال مختلفة”.

وتابعت: “القوة ليس معناها أن البني آدم لا يكون طيب، القوة حلوة لأنك عندما تقع تقف مرة أخرى، أو انفصلت في ناس بتدمر القوة إن أقف على رجلي تاني، مش لازم أبقى ست مفترية، والرجّالة هم اللي بيقولوا عن المرأة القوية إنها متسلطة، ولو ستات قالوا كده بيبقوا عايزين يكونوا أقوياء ومش عارفين ولا عارفين ياخدوا حقهم”.

أما عن رأيها في أحوال الفن المصري اليوم، فكشفت غادة عبد الرازق أن “الصحة الفنية المصرية للأسف مبقتش بالقوة بتاعة زمان، النصوص بقت ضعيفة والمؤلفين يستسهلوا أو يفصّلوا على مقاس النجم”.