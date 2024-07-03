اجتماع بالجامعة العربية لمناقشة خارطة طريق للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق اليوم بجامعة الدول العربية اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية نظمته الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يستمر لمدة يومين.

وشهد الاجتماع عرض لجامعة الدول العربية حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وعرض للهيئة العربية للطاقة الذرية حول خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، وعرض لوكالة الطاقة الذرية حول دورها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، وكذلك عرض حول تطبيق خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

وأكد السفير د. علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة أهداف الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علماً بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنين بالحد من مخاطر الكوارث، والمقرر عقدة يوم 21 أغسطس 2024.