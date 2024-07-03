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موسكو سترد على قرار فنلندا منح أمريكا حق استخدام قواعدها

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد على قرار فنلندا السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية.

 

وقال أندريه ناستاسين، نائب المتحدث: بوسعي أن أؤكد أن موسكو لن تترك التعزيزات العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي تهدد أمن روسيا الاتحادية على حدودها دون رد.

 

وأضاف سنتخذ أيضا الإجراءات اللازمة، بما فيها إجراءات ذات طبيعة عسكرية وفنية، لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا وكذلك حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي.

وصدق البرلمان الفنلندي يوم الإثنين على اتفاقية دفاع مشترك وقعتها هلسنكي مع الولايات المتحدة في ديسمبر 2023.

وتمنح الاتفاقية الولايات المتحدة حق استخدام 15 منشأة عسكرية فنلندية، وانضمت فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي في 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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