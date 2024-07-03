بعد نجاح حفله في القاهرة.. كاظم الساهر يلتقي جمهوره في جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العراقي الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي في جدة يوم 12 يوليو الجاري.

وكشفت الصفحة الرسمية لشركة “بنش مارك” على “إنستجرام” عن الملصق الدعائي الخاص بالحفل وعلقت: “موعدنا مع قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر في جدة، عبادي الجوهر أرينا، الجمعة 12 يوليو تطرح التذاكر غدًا 3 يوليو السابعة مساء”.

وأحيا كاظم الساهر حفلًا غنائيًا ساهرًا يوم الجمعة الماضية في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه منها “عيد العشاق، زيديني عشقًا، ها حبيبي” وغيرها من الأغاني وسط تفاعل الحضور.

كما أشاد كاظم الساهر عن الإنجاز الكبير الذي يحدث بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد خلال زيارته لمدينة الفنون والثقافة وقال: “عن نفسي أتمنى يصير في بلدي مثل هذا الانجاز العظيم، صراحة انجاز يعني ما كنت أتوقعه أبدًا، الله يبارك فيهم، مشاريع لا تصدق الله يبارك فيكم والله يديم هذا البلد”.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم “مع الحب”، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 أعوام من طرح آخر ألبوماته “كتاب الحب” عام 2016.