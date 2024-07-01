براد بيت يفكر في المزيد من الأطفال برفقة حبيبته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجم العالمي براد بيت يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دي رامون، بينما تتدهور علاقته مع أبنائه من زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، ومع ذلك، يصر على أن خطط إنجاب طفل من دي رامون، لا علاقة لها بالدراما المستمرة بينه وبين أطفاله الستة، مادوكس، وباكس، وزهرة، وشيلوه، وفيفيان، ونوكس.

وفي حديثه مع In Touch Weekly، كشف مصدر مقرب من براد بيت أنه ومصممة المجوهرات كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام ويفكران أيضا في التبني وتأجير الأرحام كخيارات.

وقالت المصادر إن براد بيت حريص على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال من دي رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك، وقال المصدر: “لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن الأمر لن يكون موقفًا نهائيًا”.

براد واينيس

أما عن علاقته بأطفاله فقالوا: نعم، علاقته بأطفاله حزينة للغاية بالنسبة له في الوقت الحالي، لكنه يصر على أن هذا ليس رد فعل على ذلك الألم، وأنه كان لديه كل النية لتكوين أسرة. مع إيناس بغض النظر عن ذلك..يمكن للناس أن يتكهنوا بدوافعه كما يريدون، ولكن الحقيقة هي أن براد يريد طفلين، وربما حتى ثلاثة أطفال، من إينيس، وسيقوم بخيار التبني مرة أخرى في لمح البصر إذا كان هذا هو الشيء الذي أرادته إينيس أيضًا”.

وأضاف المصدر “كما أنه يعتقد أن تأجير الأرحام هو خيار رائع، خاصة إذا كان يمنحهم فرصة إنجاب توائم.. إنه حقًا أب رائع، ولهذا السبب من المحزن جدًا أن تتدهور الأمور بشكل سيء للغاية مع أطفاله”.

وزعم المصدر أن هناك “القليل من الإلحاح” في خطط طفله لأن دي رامون تريد “الالتزام المناسب أولاً”، قبل أن يضيف أن الزوجين سيعقدان قرانهما أولاً قبل المضي قدمًا في خطط طفلهما.