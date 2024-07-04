شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء.ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ويصاحبها الظاهرة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)