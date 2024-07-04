سعد لمجرد بإطلالة غريبة ومختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور جديدة له، ظهر فيها بإطلالة غير تقليدية.

واختار سعد إطلالة كاجوال واسعة، بأسلوب خاص به، فظهر بأزياء غريبة ومختلفة، ومواكبة للموضة، فقد إرتدى قميصاً واسعاً باللون البيج ومزيناً بتدرجات باللون الأزرق، تركه مفتوحاً، ونسق تحته تيشرت باللون الأسود، كما إرتدى بنطلون واسعاً من الجينز الأزرق، مزيناً بأشكال ورسومات وكلمات على شكل تواقيع، من بينها إسمه باللغة الإنجليزية، وصورة لظلّه.

وأكمل سعد إطلالته بقبعة باللون البيج أيضاً، أضافت مزيداً من الأناقة على إطلالته.

الجدير ذكره أن سعد لمجرد كان قد عاد إلى صدارة النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، بعدما طالب نشطاء بإطلاق عريضة لمنعه من الغناء في مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، بالتزامن مع تظاهرات أخرى، تحت شعار “لا لحفلات سعد لمجرد في المغرب”.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر بأن مسؤولي إدارة مهرجان “موازين” والمسؤولين عن البرمجة الموسيقية لم يتواصلوا مع لمجرد أو إدارة أعماله لترتيب أدائه في دورتهم الـ19 المقبلة، التي انطلقت في شهر حزيران المقبل.