“من نظرة”.. نانسي عجرم في صدارة الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعنوان “من نظرة”، ينتظرها محبوها منذ عدّة أيام.

وشوّقت نانسي عجرم المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لأغنية “من نظرة”، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه خلف كواليس تصوير الفيديو كليب، وتغنّي نانسي في الفيديو مقطعاً من الأغنية المنتظرة، التي ستصدر بتاريخ 7 يوليو/تموز، وعلّقت قائلةً: “7 7 عالساعة 7 “.

فور نشر نانسي للفيديو تصدّر هاشتاغ أغنية “#من_نظرة” الترند على موقع “إكس” في لبنان والسعودية والمغرب وغيرها من البلدان العربية، إذ ترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية والكليب.

وكانت نانسي عجرم قد نشرت في وقت سابق صوراً من الكليب دونت عليها بعضًا من كلمات الأغنية: “إنت إلي دوا دوا، شفتك قلبي هوى هوى”.