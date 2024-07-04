صبا مبارك تعيش حالة كبيرة من النشاط الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة صبا مبارك حالة كبيرة من النشاط الفني في الأشهر الأخيرة، واستطاعت تحقيق نجاحات بارزة خلال الأعمال التي قدمتها؛ إذ إن حصيلة ما قدمته خلال النصف الأول من العام بطولة مسلسلين، والمشاركة بظهور خاص في فيلم، إضافة إلى استعدادها لبطولة مسلسل جديد؛ ليسجل ثالث بطولاتها الدرامية هذا العام، لتضع نفسها ضمن الأبرز في الدراما المصرية هذا العام.

“بين السطور” يخطف الأنظار

صبا مبارك استقبلت عام 2024 بعرض مسلسل “بين السطور” في أواخر يناير الماضي بعد أشهر من التأجيل؛ ليخطف العمل بعد عرض حلقاته الأنظار ويحقق نجاحاً كبيراً على المستويين الجماهيري والنقدي، حيث ناقش العمل خلال أحداثه موضوعاً اجتماعياً مهماً بأحداث مثيرة، اعتمدت على التشويق ووجود الألغاز التي بحث المشاهدون عن حلها طوال الحلقات.

ومع عرض حلقات مسلسل “بيت السطور” كانت صبا مبارك قد تعاقدت على بطولة مسسل بعنوان “لحظة غضب” من 15 حلقة للعرض حصرياً على منصة watch it في موسم دراما رمضان 2024، ولاقى العمل قبولاً من الجمهور الذي حرص على متابعة أحداثه التي اعتمدت على التشويق مع وجود لمحة كوميدية، وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.

ظهور خاص في “السرب”

وفور انتهاء شهر رمضان 2024 تم الإعلان عن عرض فيلم “السرب” في أول مايو بعد عامين كاملين من التأجيل، حيث تشارك صبا مبارك بظهور خاص خلال أحداث العمل الذي يقوم ببطولته أحمد السقا ويظهر فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم: نيللي كريم، محمد ممدوح، شريف منير، دياب، عمرو عبد الجليل مصطفى فهمي، وضيوف الشرف آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، كريم فهمي، وأحمد صلاح حسني.

“وتر حساس” ثالث بطولات صبا مبارك هذا العام

وتستعد صبا مبارك لبطولة ثالث مسلسلاتها هذا العام، حيث تبدأ تصوير مسلسل “وتر حساس” يوم الجمعة المقبل بعد أسابيع من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وتتمحور الأحداث حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هن: صبا مبارك التي تعمل طبيبة، وإنجي المقدم وتعمل محامية، وهيدي كرم التي تشغل منصباً إدارياً في إحدى المصالح؛ حيث يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور ومتزوج من إنجي المقدم، وتكشف الأحداث العديد من المفاجآت.

مسلسل “وتر حساس” مكوَّن من 45 حلقة، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية. وبطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد العمروسي، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري. ويجمع المسلسل صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج بعدما قدموا “بين السطور”.