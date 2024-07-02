شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان دفة الدولى بتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، اليوم الأربعاء، فى مهرجان دڤة الدولى بتونس، ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكى باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما يحيى فريق كايروكي حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو الشهر الجارى، ضمن حفلات ليالى مصر، ويمكن للجمهور من محبى كايروكى حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتتراوح أسعار التذاكر 450 و850.

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال، يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد مسرحا ضخما لاستقبال كل جمهور ومحبى فريق كايروكى.

انطلاقة قوية شهدتها حفلات ليالي مصر، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي والذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.