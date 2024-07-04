الانتخابات البريطانية 2024.. حزب العمال يتقدم في استطلاعات الرأي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تراجع حزب العمال خلال الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي حول انتخابات عام 2024، تقدمه بفارق واسع على حزب المحافظين.

الانتخابات العامة البريطانية

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم حزب العمال بـ37% (أدنى 5% عن الأسبوع الماضي)، فيما حصل المحافظون على 19%، وحقق حزب الإصلاح بنتيجة غير متوقعة في الاستطلاع بلغت 15%، وحصل الديمقراطيون الليبراليون على 11%، ونال حزب الخضر 9% من نتائج الاستطلاع.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أدنى مستوى لحزب المحافظين في استطلاعات «إبسوس» منذ أواخر السبعينيات، لكنه يضع أيضا حزب العمال في أدنى نسبة تصويت له منذ عام 2021، ويحتفظ المحافظون بأقل من نصف ناخبيهم في عام 2019، وكان حزب الإصلاح المستفيد الرئيسي من نتائج الانتخابات.

رغم ذلك لا تزال هناك علامات واضحة على التحول في آراء الناخبين، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال لتغيير الوجهة النهائية في التصويت، ويقول ما يقرب من 3 من كل 10 ناخبين، أي 28%، إنهم قد يغيرون رأيهم، وهو أعلى مستوى سجلته شركة «إبسوس» في هذه المرحلة المتأخرة منذ مايو/أيار 2010.

ووفقا للنتائج فقد كان الشباب (39% من الفئة العمرية 18-34 سنة)، وأنصار الديمقراطيين الليبراليين (41%) هم الأكثر احتمالاً للقول إنهم قد يغيرون رأيهم.

وهناك أيضا أدلة على وجود مستويات أعلى من المعتاد من التصويت التكتيكي، إذ قال 17% من أولئك الذين يختارون حزبا أنهم يفعلون ذلك لإبعاد حزب آخر، لأن الحزب الذي يدعمونه لديه فرصة ضئيلة للفوز في دائرتهم الانتخابية.