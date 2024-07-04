القسام تفجر نفق مفخخ في قوة إسرائيلية وتوقعهم قتلى غرب رفح

ياسر رشاد - القاهرة - استدرجت قوات كتائب القسام، قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق مفخخ مسبقًا، و تم تفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعًا قتلى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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ثكنات إسرائيل العسكرية تنهار أسفل 200 صاروخ لحزب الله.. انتقامًا لـ"أبو نعمة"

في وقت سابق، عدة ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية ضربها حزب الله، اليوم الخميس، بـ200 صاروخ، انتقامًا لاغتيال القيادي أبو نعمة، والاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏خصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.

ونشر حزب الله في بيانه أسماء المواقع التي تم استهدافها منذ صباح اليوم حتى الآن وعددها 17 موقعًا:

1 - تموضع مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفر بلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏خصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.

2 - وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل.

3- موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل

4- موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل

5- موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان

وردًا على الاعتداء ‏واغتيال أبو نعمة الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع المواقع التالية:

6- مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت

7- مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا

8- مقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا

9- مقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح

10- مقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن

11- مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت

12- مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا

13- مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو

14- قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار

15- مقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني

16- القاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا

17- مقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا

