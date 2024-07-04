جماهير الزمالك تقرر العوده إلى المدرجات فى لقاء الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قررت جماهير الزمالك العوده إلى المدرجات فى لقاء الإسماعيلي المقرر الأحد المقبل وأصدرت بيانا هذا نصه :

"إلي جماهير نادينا التي طالما شهدناها تقف دائمًا معنا في صف رجلًا واحدا مُتحدة مِن أجل مصلحة نادينا العظيم..*

*إننا لن نقبل لحظة ان نترُك الزمالك يسير وحده، كُنا دائمًا أول الحاضرين وأول مَن نادى بعودة الجماهير إلى المُدرجات؛ فَنحنُ لن نكون سوى عامل مؤثر مع نادينا بأصواتنا في المدرجات ومواقفنا الثابتة وهذا ما سَيظل لطالما كُنا هُنا لن تصبح المُدرجات فارغة أبدًا مِن فُرسان الزمالك الأوفياء.. فَهذا النادي "ملكنا فقط" ولن نتركه مهما كان.*

*ولكن بعض الأوقات تُحتم علينا بعض المواقف أن لابُد مِن خطوة صريحة تجاه ما يحدُث على الساحة الرياضية فيما يخُص نادينا، وما شاهدناه الأيام الماضية ألزم علينا أن يكون لنا موقف واضح وأن نُسجّل إعتراضًا على قرارات مجلس إدارة الزمالك وأنها لم تُمثلنا، بصفاتنا صوت هذا الكيان ودرعه الثابت وأهم أركان العائلة التي نحلم بها.*

*وليعلم الجميع أن مجموعتنا وجماهير نادي الزمالك إتجاه بوصلتها مع مَن يعمل لمصلحة نادينا، وسَيظل دعمنا الثابت للزمالك ولمَن أراد مصالحه فقط لا غير، وإننا مع هذا الكيان العظيم"جسد وروح لم يفترقا أبدًا" مهما كان.*

*ولذلك:*

*فقد قررنا حضور المُباراة القادمة*