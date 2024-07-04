أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية في لقاء الجولة 29 بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي امام الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.