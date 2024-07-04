أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية في لقاء الجولة 29 بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي امام الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم ‏على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.



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وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.