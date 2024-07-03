وفاة عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبّي

فارق عميد الممثلين اللبنانيين محمد الكبّي الحياة، عن عمر يناهز الـ٩٧ عاماً، إذ نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع “فايسبوك” وقال: “محمد الكبي وداعاً. الدراما اللبنانية تودّع عميد الممثلين اللبنانين عن عمر يناهز الـ ٩٧ عاماً. بعد ان أغنى الدراما اللبنانية والعربية بالكثير من الاعمال التلفزيونية والاذاعية في الزمن الجميل. كان فناناً وانساناً . متواضعاً ربّ عائلة كريمة واصيلة. يحظى باحترام وتقدير زملائه و معجبيه. بيروتي اصيل. ابن طريق الجديدة”.

كما نعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان عميد الممثلين الفنان المرحوم محمد الكبّي الذي وافته المنية خارج ارض الوطن. وتابع البيان “تتقدم النقابة من عائلته ومن اصدقائه ومحبّيه بأحر التعازي راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. انا لله وانا اليه راجعون”.

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من أشهر أعمال الراحل مسلسلات الفجر، أحلام على الماء، البديل، البخلاء وغيرها الكثير من الأعمال.