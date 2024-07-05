بالفيديو- دعوة من تامر حسني للفرح والبهجة في جديده “جامدين جامدين”

أطلق الفنّان المصريّ تامر حسني، أغنية جديدة بعنوان “جامدين جامدين”، عبر قناته الخاصّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الموسيقيّة.

بهذه المناسبة، شارك “حسني” متابعيه عبر‘”إنستغرام” تفاصيل الأغنية التي صوّرها على طريقة “الليريك” فيديو وعلّق:” الآن أغنية “جامدين جامدين”، على كل المنصّات كلمات محمود سليم ألحان تيام علي توزيع هشام محمّد ماستر علي فتح الله “.

وفي منشور آخر، نشر “حسني” فيديو قصير من كواليس فيلمه الجديد “ريستارت” جمعه مع الممثّل باسم سمرة وهما يؤدّيان الأغنية وعلّق:” من كواليس ريستارت جامدين جامدين بعون الله “.

“جامدين” أغنية صيفيّة مُبهجة، تدعو الى السعادة والفرح بعيدًا عن الحزن والهمّ، من خلال كلمات شعبية بسيطة مستوحاة من اللغة العاميّة المصريّة، تمّت صياغتها ضمن جُمل لحنيّة إيقاعيّة راقصة، إضافة الى أداء تامر حسني المميّز، إذ ترجم كلمات الأغنية بصوته بكل إيجابيّة وبطريقة قريبة من القلب.

يقول مطلع الأغنية: “لو حد زعلان قابلك.. هاته من إيديه ..قوله في ناس فرحانة.. وجو جديد عليه .. لو جالنا بس.. حيطلع من كلّ إللي فيه… إحنا لمتّنا دي بالدنيا كلها “

تصدرّت الأغنية “الترند” على “إكس” في مصر والدول العربيّة فور إطلاقها، كما حصدت أكثر من ١١٢ الف مشاهدة على يوتيوب، بعد طرحها بساعات قليلة .

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جمهور تامر حسني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عبّر عن إعجابه بالأغنية، إذ بدأ بمشاركة العديد من الفيديوهات الطريفة على أنغام الأغنية وخصوصاً الفيديوهات التي جمعت “حسني” مع المعجبين به في حفلاته وهم يرقصون ويعبّرون عن سعادتهم برؤيته.

من جهته حرص “حسني” على مشاركة تلك الفيديوهات عبر “إنستا ستوري”معبّرًا عن سعادته بنجاح الأغنية.

على صعيد السينما، يتابع تامر حسني تصوير فيلمه الجديد “ريستارت” الذي يشاركه بطولته هنا الزاهد وباسم سمرة وغيرهما.