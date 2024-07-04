بوسي وعزيز مرقة يطرحان أغنية "أنت النجم".. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة بوسي والفنان الأردني عزيز مرقة، لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "أنت النجم" وذلك ضمن حملة دعائية لاحدى التطبيقات الشهيرة.

أغنية "أنت النجم"، كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

آخر أعمال بوسي

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة بوسي، أغنية "بحبك أنا" بالتعاون مع روتانا، وأغنية “أبيع الدنيا”، ومشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان.

آخر أعمال عزيز مرقة

وكانت آخر أعمال المطرب عزيز مرقة، أغنية «مجنناني»، كلمات محمد شافعي وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، إخراج بيشوى يسي، وأغنية «أحلى واحدة»، من ألحانه وكلمات منة القيعي، وإنتاج محمد جابر.