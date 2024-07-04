بـ الفيديو.. عائلة نجوى كرم تحتفل بزواجها في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت عائلة الفنانة نجوى كرم بـ زواجها، عقب عودتها إلى لبنان، ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو، يوثق اللحظة، وذلك عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام".

وأعلنت نجوى عن زواجها رسميًا، من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

وأحيت الفنانة نجوى كرم حفلًا في ستوكهولم، ألمانيا ضمن جولتها الغنائية وذلك على مسرح "أوبرهاوزن" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة، كما أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين وسط حضور جماهيري ضخم وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور المغربي.

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