"كنت نوياها من قلبي".. نرمين الفقي تنشر صورا أثناء أداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا لها أثناء أداء العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. كنت نوياها من قلبي وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل.. ربنا يتقبل منا".

وكانت نرمين الفقي، كشفت مؤخرا عن نجاتها من حادث مرعب خلال سفرها في عيد الأضحى، وعثورها على ثعبان ببيتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. يوم الخميس قبل العيد مسافرة، ربنا نجاني والحمد لله يا رب عدت على خير من حادثة مرعبة، والنهاردة تعبان في بيتي.. يا رب سترك يا رب".

وشاركت نرمين الفقي بعدد من الأعمال الدرامية والمسرحية خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "بعد النهاية" وعرض بشهر مارس الماضي، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان 2024، ومسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري في "موسم الرياض".