نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام الداخلية.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

أعاد الحلفاوي، نشر تشكيل الأهلي للمباراة، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "تمام .. وروتيشن بقى في الشوط الثاني.. رضا بقى وقفشة وديانج وعمر و.. و.. لو سمحت يعني..كريـ .. كريـ... كريستو".

تأتي مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية بالدوري، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - وسام أبو علي - حسين الشحات.