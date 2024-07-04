حقيقة تدهور صحة توفيق عبد الحميد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّب توقف الفنان توفيق عبد الحميد، الفترة الماضية عن التواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى تدهور حالته الصحية، وذلك إثر إصابته الفترة الماضية بمشاكل في القدم والظهر.

وأكدت الأخبار المنتشرة أن الإصابة التي تعرّض لها الفنان أخيراً جعلته عاجزاً عن الحركة، الأمر الذي أثار استياءه، وعلّق عليه عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” نافياً كل ما قيل في هذا الخصوص، ومؤكداً: “واضح إن في خبر انتشر عن تدهور حالتي الصحية أزعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقي”.

وكان توفيق عبد الحميد قد أعلن منذ أشهر اعتزاله الفن، موضحاً أنه يمر حالياً بظروف صحية تمنعه من قبول الأعمال الفنية التي تُعرض عليه… وكتب على “فيسبوك” قائلاً: “ظروفي الصحية تمنعني من الاستمرار في التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي”.

يُذكر أن آخر أعمال توفيق عبد الحميد الفنية، مسلسل “يوتيرن”، وهو بطولة ريهام حجاج، وعُرض في الماراثون الرمضاني 2022، وحقق من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتدور أحداثه حول “يارا” التي تتخلّى عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها “يوسف”، بينما يتسبّب “خالد” في حادث أليم يأخذ “يارا” إلى مسار محفوف بالمخاطر.